Schwere Aufgabe für RB Leipzig! Der Bundesligist trifft in der Vorrunde der Champions League in einer sehr schweren Gruppe A auf Manchester City, Paris Saint-Germain und Club Brügge. Das ergab die Auslosung am Donnerstagabend in Istanbul.

Für den FC Bayern München geht es in der Gruppenphase der neuen Saison 2021/22 gegen den FC Barcelona, Benfica Lissabon und Dynamo Kiew. Borussia Dortmund bekommt es mit Sporting Lissabon, Ajax Amsterdam und Besiktas Istanbul zu tun.

Der VfL Wolfsburg, der sich nach einer starken vergangenen Saison ebenfalls für die Königsklasse qualifizierte, wird in einer vermeintlich weniger schweren Gruppe gegen OSC Lille, den FC Sevilla und RB Salzburg antreten müssen.

Der erste Spieltag der Champions-League-Gruppenphase findet bereits am 14./15. September statt.