Matthias Ginter steht wohl kurz vor einer Rückkehr zum SC Freiburg. Dies berichten verschiedene Medien unter Berufung auf die „Sport Bild“. Unterdessen wurde Nico Schlotterbecks Transfer zum BVB offiziell gemacht.

Der Transfer von Ginter in den Breisgau könne demnach schon am Dienstag offiziell verkündet werden. Der Vertrag des 28-jährigen Innenverteidigers bei Borussia Mönchengladbach läuft im Sommer aus, Ginter würde also zum Nulltarif nach Freiburg wechseln.

Kurios an dem Transfer: Der Nationalspieler würde in Freiburg den Platz von Nico Schlotterbeck in der Innenverteidigung einnehmen. Der Shootingstar geht zu Borussia Dortmund.

Auch Ginter hatte Freiburg 2014 zunächst gen Dortmund verlassen, bevor er 2017 nach Mönchengladbach weiterzog.

Schlotterbeck erhält beim BVB einen Fünfjahresvertrag bis 2027. Das gaben die Dortmunder nach dem Medizincheck am Montag bekannt. Er ist nach Niklas Süle (Bayern München) der zweite Nationalspieler, der im Sommer bach Dortmund kommt.

„Nico Schlotterbeck ist ein junger deutscher Nationalspieler, der eine großartige Entwicklung genommen hat. Sein Profil passt perfekt zum BVB“, sagte Sportdirektor Michael Zorc. Über die Ablösemodalitäten machten beide Vereine keine Angaben. Zuletzt stand aber eine Summe um die 20 Millionen Euro im Raum.