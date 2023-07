BVB-Star Süle äußert sich erstmals zur Flick-Kritik: „Das war ein Brett“

Nationalspieler Niklas Süle haben die deutlichen Worte von Bundestrainer Hansi Flick im Anschluss an die vergangene Saison schwer getroffen. „Ich hätte es nach meinen Leistungen verdient gehabt, zur Nationalmannschaft eingeladen zu werden“, sagte der Innenverteidiger von Vizemeister Borussia Dortmund den Ruhr Nachrichten: „Und dann drei, vier Tage nach dem Mainz-Spiel informiert zu werden, dass ich nicht dabei bin und diese Kritik zu lesen, das war ein Brett!“

Nach der verpassten Meisterschaft am letzten Bundesliga-Spieltag gegen den FSV Mainz 05 (2:2) hatte Flick den 27-jährigen Süle zuerst nicht für die anstehenden Juni-Länderspiele nominiert und anschließend öffentlich angezählt. „Für mich könnte Niki einer der besten Innenverteidiger sein, die es gibt. Sein Potenzial ist riesig“, hatte Flick der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) gesagt: „Aber ich finde, er lässt noch einiges liegen.“

Süle: „Nicht der erste Tiefschlag in meiner Karriere“

Von seiner Nicht-Nominierung habe er aus einem langen Telefonat mit Flick erfahren, berichtete Süle nun in seinen ersten öffentlichen Aussagen zu der Thematik: „Ich sehe mich als Nationalspieler. Ich sehe mich in dieser Mannschaft“, bekräftigte er und ergänzte: „Wenn der Bundestrainer anders entscheidet, muss ich mich damit abfinden. Es war nicht der erste Tiefschlag in meiner Karriere. Auch dieses Mal werde ich vernünftig damit umgehen und weiter meinen Weg gehen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Hummels-Rücktritt: So reagiert BVB-Sportdirektor Kehl

Verbiegen will er sich ausdrücklich nicht. „Meine Haltung werde ich für niemanden ändern. Also auch nicht dafür, ob ich dann Nationalspieler bin oder eben nicht“, sagte Süle, der sich auch den immer wiederkehrenden Vorwurf mangelnder Fitness nicht gefallen lassen möchte: „Ich habe jedes Spiel gemacht in der heißen Phase der Saison, alle drei Tage. Wenn du das machst, dann bist du fit.“ (sid)