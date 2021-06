BVB gegen Brügge: Königliches Kapitel im Moukoko-Märchen?

Für Borussia Dortmund ist es ein wichtiger Schritt Richtung Achtelfinale, für Youssoufa Moukoko die nächste Chance auf ein historisches Debüt. Vor dem Champions-League-Duell am Dienstag (21 Uhr, DAZN) mit dem FC Brügge steht das Ausnahmetalent erneut im Mittelpunkt.

Schließlich könnte der noch am Samstag in Berlin als jüngster Bundesliga-Profi gefeierte Angreifer auch in der Königsklasse zum Nesthäkchen werden.

BVB: Wird Youssouffa Moukoko jüngster Spieler der Champions League?

„Vor sechs Jahren habe ich noch mit einfachen Turnschuhen trainiert und jetzt habe ich mit meinen eigenen Fußballschuhen mein Profi-Debüt gefeiert. Ich kann es immer noch nicht realisieren“, schwärmte der Ex-St. Paulianer.

Nominiert Trainer Lucien Favre Moukoko für den Kader, wäre das Fußball-Märchen möglicherweise am Dienstagabend um ein Kapitel reicher. Damit könnte er nur vier Tage nach seinem 16. Geburtstag den bisherigen Rekordhalter in der Champions League Céléstine Babayaro ablösen, der am 23. November 1994 für Anderlecht im Alter von 16 Jahren und 87 Tagen in der Königsklasse debütiert hatte.

Unabhängig davon kann der BVB mit einem Sieg gegen die Belgier einen riesigen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. Der Revierclub führt die Tabelle der Gruppe F vor Lazio Rom (5 Punkte) und Brügge (4) an. „Wir sind nicht so gut gestartet, haben uns aber gut gefangen. Da müssen wir weitermachen. Wir tun alles dafür, damit wir die drei Punkte am Dienstag behalten“, versprach Abwehrspieler Manuel Akanji.

Keinen Einfluss darauf wird der positive Corona-Test des brasilianischen U21-Nationalspielers Reinier haben.Laut Vereinsangaben von Montag ist der 18-Jährige aktuell symptomfrei und befindet sich in häuslicher Quarantäne.