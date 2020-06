BVB-Coach verletzt: Haalands Siegtreffer sorgt für Schmerzen bei Favre

Die einen lagen rücklings auf dem Boden und konnten ihr Unglück kaum fassen, die anderen lagen sich jubelnd in den Armen, während ihr Coach mit schmerzverzerrtem Gesicht vor der Bank hin und her humpelte: Unter dramatischen Umständen stürzte Fortuna Düsseldorf zurück in größte Abstiegsnöte, während Borussia Dortmund die finale Entscheidung der Meisterschaft mit Ach, Krach und viel Dusel verhinderte.

Es lief bereits die fünfte und letzte Minute der Nachspielzeit, als der Ball noch einmal in den Düsseldorfer Strafraum segelte, den Kopf von Erling Haaland fand und von eben jenem unhaltbar in die Fortuna-Maschen bugsiert wurde.

Fortuna-Coach Rösler fassungslos

Während BVB-Coach Lucien Favre derart ungestüm jubelte, dass er sich an der Wade verletzte, war Uwe Rösler bedient. Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute bin ich es. Wir haben ein sehr gutes Spiel gemacht. Wir sind fast neun Kilometer mehr gelaufen, leider haben wir uns nicht belohnt.“ Was auch am doppelten Alu-Pech von Skrzybski lag (82., 90.). „Düsseldorf war sehr gut organisiert, wir hatten viel Mühe, Torchancen zu kreieren“, gestand Favre. „Am Ende war es ein wenig Glück für uns, aber wir haben nicht unverdient gewonnen.“

BVB-Keeper Bürki wird seinen Vertrag verlängern

Nach der Partie wurde bekannt, dass Keeper Roman Bürki kommende Woche seinen Vertrag verlängern wird.

