BVB bestraft die Krisen-Bayern und stürmt an die Spitze

Dortmund ist Tabellenführer – und das fünf Spieltage vor Schluss. Der BVB gewann das Topspiel gegen Eintracht Frankfurt deutlich mit 4:0 und bestrafte den Bayern-Patzer in Mainz.

„Wir wollen Deutscher Meister werden“, sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke vor der Partie. So eine Kampfansage hörte man in den letzten Jahren von den Dortmundern eher selten, denn die Bayern waren praktisch nicht zu halten. Doch in dieser Saison, mit einem kriselnden Rekordmeister und einem aufstrebenden BVB, haben die Dortmunder das höchste Ziel. Und mit dem Sieg gegen Frankfurt haben die Schwarz-Gelben einen großen Schritt in Richtung dieses Ziels gemacht.

Doppelpacker Malen lässt Dortmund jubeln

Dortmund ließ gegen weitestgehend harmlose Frankfurter aber auch nichts anbrennen. Mit einem deutlichen 4:0 schickte das Team von Edin Terzic ein klares Zeichen nach München. Dabei gingen die Dortmunder mit der ersten großen Chance des Spiels durch Jude Bellingham in Führung (19.). Donyell Malen legte nur fünf Minuten später nach (24.) und das Stadion bebte. Kurz vor der Halbzeit machte Mats Hummels bereits den Deckel drauf und traf per Kopfball zum 3:0 für den BVB (41.). Den Schlusspunkt setzte Doppelpacker Donyell Malen (66.), der sein siebtes Saisontor schoss. „Deutscher Meister wird nur der BVB!“, sang das ganze Stadion.

Dortmund steht jetzt mit 60 Punkten an der Tabellenspitze und darf von der ersten deutschen Meisterschaft nach 2012 träumen. Die Bayern (59) liegen nach ihrem Patzer gegen Mainz nur noch auf Platz zwei.