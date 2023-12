Der frei zu empfangende TV-Sender Sat.1 wird am vorletzten Spieltag der Hinrunde die Bundesliga-Partie von Borussia Dortmund gegen Mainz 05 übertragen und dabei Personal des Pay-TV-Anbieters Sky einsetzen.

Neben Wolff-Christoph Fuss, der bei allen Bundesligaspielen von Sat.1 kommentiert, kommen auch Sky-Moderatorin Britta Hofmann sowie die Experten Dietmar Hamann und Erik Meijer beim Free-TV-Sender zum Einsatz. Das gaben die Sender am Donnerstag bekannt.

Sat. 1 hat Sublizenz von Sky

Sat.1 überträgt die Partie am 19. Dezember aufgrund einer Sublizenz von Sky, der ebenfalls live berichtet. Die Vereinbarung enthält eine weitere Begegnung in der Rückrunde. Welche das ist, steht bislang nicht fest.

Der Pay-TV-Sender Sky hat die Live-Rechte an den Bundesliga-Spielen in der Woche und am Samstag erworben. (aw/dpa)