Guirassy-Gerücht, Sancho-Rückkehr: BVB-Boss Kehl bezieht Stellung

Borussia Dortmund hat kein Interesse an einer Verpflichtung von Torjäger Serhou Guirassy in der Winterpause. „Ich habe mich erneut gewundert, was in den Zeitungen stand. Wir werden im Winter definitiv auf dieser Position nichts machen“, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl nach dem 1:1 (0:0) in der Champions League gegen Paris St. Germain.

Guirassy kann den VfB Stuttgart schon in der Winterpause für eine Ablösesumme von unter 20 Millionen Euro verlassen. Nach 14 Spielen hat er bereits 16 Tore erzielt. Der BVB hat in Niclas Füllkrug, Sebastien Haller und Youssoufa Moukoko allerdings schon drei Stürmer fürs Zentrum unter Vertrag.

BVB: Kommt Jadon Sancho von Manchester United zurück?

Auch über eine Rückholaktion von Jadon Sancho war berichtet worden. Demnach soll der BVB an einem Tauschgeschäft mit Sanchos Klub Manchester United im Winter interessiert sein. „Im Moment ist auch kein Tauschgeschäft angesprochen oder irgendein Interesse für irgendeinen Spieler hinterlegt“, sagte Kehl dazu.

Zugänge in der Winterpause schloss der BVB-Boss allerdings nicht aus. „Natürlich machen wir uns im Winter Gedanken, was Sinn macht und welche wirtschaftlichen Möglichkeiten wir haben. Wir werden das nur tun, wenn es Sinn macht“, erklärte der Ex-Profi. Der BVB sucht in erster Linie auf der Außenverteidigerposition nach Verstärkungen. (aw/sid)