„Betet für den König“: Die Fußballwelt bangt um Pelé

Die Fußball-Welt hofft auf eine schnelle Verbesserung des Gesundheitszustands ihres brasilianischen „Königs“ Pelé. Nach einem Zeitungsbericht über die Verfassung des ehemaligen Stars bekundeten aktive und ehemalige Spieler ihre Anteilnahme.

„Beten für den König“, schrieb Frankreichs Kylian Mbappé bei Twitter. Auch Brasiliens Ex-Weltmeister Rivaldo meldete sich beim Kurznachrichtendienst. „Sei stark, König“, twitterte der 50-Jährige. Bei der Weltmeisterschaft in Katar hatte zuvor schon Brasiliens Nationaltrainer Tite im Namen der gesamten Mannschaft dem 82-Jährigen nur das Beste gewünscht.

Pelé wendet sich per Instagram an Fans

Pelé wandte sich am Samstag via Instagram an seine Fans. „Meine Freunde, ich möchte, dass alle ruhig bleiben und positiv denken. Ich bin stark, habe viel Hoffnung und setze meine Behandlung fort“, schrieb der dreifache Weltmeister am Samstag auf Instagram. „Ich glaube fest an Gott, und jede Botschaft der Liebe, die ich von euch aus der ganzen Welt erhalte, gibt mir neue Kraft.“

MOPO

Dazu veröffentlichte Pelé ein medizinisches Bulletin des Hospitals Albert Einstein in São Paulo. „Edson Arantes do Nascimento wurde zur erneuten Überprüfung seiner Chemotherapie gegen einen im September 2021 festgestellten Dickdarmtumor aufgenommen. Er setzt die Behandlung fort und ist in einem stabilen Zustand“, hieß es in der Mitteilung. „Er hat auch gut auf die Behandlung der Atemwegsinfektion reagiert und in den letzten 24 Stunden keine Verschlechterung gezeigt.“

WM: Brasilien-Fans widmen Pelé Choreografie vor Partie gegen Kamerun

Zuvor hatte die Zeitung „Folha de S. Paulo“ berichtet, Pelé spreche nicht mehr auf die Chemotherapie an. Die Krebsbehandlung im Hospital sei ausgesetzt worden, er erhalte nur noch palliative Pflege. Die Palliativmedizin umfasst die Behandlung von Menschen mit fortgeschrittener Erkrankung und begrenzter Lebenserwartung.

Vor dem 0:1 gegen Kamerun hatten brasilianische Fans im Stadion in Lusail ein überdimensional großes Trikot mit der Botschaft „Werde schnell gesund“ hochgehalten. Brasiliens aktueller Nationalspieler Rodrygo twitterte zu einem Foto von dieser Choreografie: „Sei stark, König Pelé! Ich bete und feuere dich für deine Genesung an!“ (aw/dpa)