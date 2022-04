„Besser als Sex“: Shakiras Mann Piqué plaudert aus dem Nähkästchen

Für wohl nicht wenige junge Fußballfans ist es ein Traum, eines Tages in einem Clasico zwischen dem FC Barcelona und Real Madrid auf dem Platz zu stehen. Als langjährige Stammkraft der Katalanen kommt Gerard Piqué in der Regel gleich mehrfach im Jahr in genau diesen Genuss. Eine andere Begegnung tut es dem Innenverteidiger aber ungleich stärker an.

Davon erzählte Piqué in einem Interview mit dem YouTuber Jordi Wild. Statt der Clasicos sind die Duelle gegen Stadtrivale Espanyol Barcelona für den 35-Jährigen die Saison-Highlights: „Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt“, so der Ehemann von Popstar Shakira, der die Stadtderbys gar privaten Sinnlichkeiten vorziehen würde: „Ich würde sagen, es ist besser als Sex. Ich genieße es viel mehr, als gegen Real Madrid zu spielen.“

Gerard Piqué liebt Derbys gegen Espanyol Barcelona

Dabei ist es gerade die Abneigung der gegnerischen Anhängerschaft, die Piqué in den Duellen zur Höchstform auflaufen lässt: „Ich freue mich, dass Espanyol in die erste Liga aufgestiegen ist, weil wir so in ihrem Stadion spielen. Da gehe ich gerne hin, werde dauernd ausgepfiffen. Man lacht und die Fans werden noch saurer.“

Rein sportlich hätte es für Barça und allen voran Pique in dieser Saison gegen Espanyol jedoch besser laufen können. In der Hinrunde rangen sich die „Blaugrana“ zu einem 1:0-Arbeitssieg im Camp Nou durch, in der Rückrunde konnte man erst in der letzten Sekunde den 2:2-Endstand erzielen.

Piqué erlebte den Ausgleich seinerzeit übrigens nicht mehr mit. Dem 103-fachen spanischen Nationalspieler waren die Derby-Emotionen wenige Minuten zuvor zu Kopf gestiegen – nach einer Rangelei mit einem Gegenspieler flog er mit Gelb-Rot vom Platz.