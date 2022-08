Besser als Haaland? Freche Ansage von BVB-Neuzugang Modeste

Endlich ist der Knoten geplatzt. Beim 1:0-Sieg von Borussia Dortmund bei Hertha BSC erzielte Anthony Modeste sein erstes Tor für den BVB, entschied mit seinem Treffer (32.) das Spiel. „Es hat ein bisschen Zeit gebraucht, aber am Ende war es ein wichtiges Tor“, freute sich Modeste nach der Partie bei Sky – und ließ sich eine kleine Spitze in Richtung Ex-BVB-Stürmer Erling Haaland nicht nehmen.

Haaland, der vor der Saison für 60 Millionen Euro und mit viel Wirbel von Dortmund zu Manchester City gewechselt war, hatte in 89 Spielen für die Borussia überragende 86 Tore erzielt. Das ist auch Modeste nicht entgangen, der nun die Nachfolge des Norwegers antreten soll. „Er ist jung, er spielt gut“, sagte Modeste auf die Frage, ob Haaland oder er denn nun der bessere BVB-Stürmer sei, „aber auch ich spiele jetzt bei Dortmund. Wir werden sehen“.

Borussia Dortmund: Anthony Modeste vergleicht sich mit Erling Haaland

Nach seinem Premierentreffer für die Dortmunder war Modeste direkt auf Trainer Edin Terzic zugestürmt. „Der Trainer hat gemerkt, dass ich die letzte Zeit so viel auf den Deckel bekommen habe und er stand immer hinter mir und hat mich unterstützt“, erklärte Modeste seinen Jubel. „Ich wollte mich einfach bei ihm bedanken.“

Der Wechsel von Köln zum BVB sei Modeste nicht leichtgefallen. „Wer weiß, was Köln für mich bedeutet, der weiß, dass das nicht so einfach für mich war“, sagte Modeste. „Aber am Ende muss man Entscheidungen treffen und heute freue ich mich über mein erstes Tor für Dortmund.“

Kein Wunder, dass ihm sein erstes Tor ausgerechnet gegen die Hertha gelang: In seinem elften Bundesliga-Spiel gegen die Berliner gelang Modeste bereits der achte Treffer. Und Modeste weiß selbst, wie wichtig dieses Tor für ihn war – immerhin kennt er seine Aufgabe bei seinem neuen Klub: „Wenn du für Borussia Dortmund spielst, musst du eben auch Tore schießen und das Spiel töten.“