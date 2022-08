BVB-Star wird mit Frischhaltefolie behandelt – das Netz lacht über Sky-Versprecher

Ist ein Fußballprofi verletzt, rennen oft die Mannschaftsärzte aufs Spielfeld und behandeln den angeschlagenen Spieler mit Eisspray, Tape – oder mit handelsüblicher Frischhaltefolie. Diese kuriose Behandlung bekam auch Nationalspieler Karim Adeyemi beim Sieg von Borussia Dortmund gegen Hertha BSC (1:0) am Samstag. Was im ersten Moment vielleicht etwas seltsam klingt, was der BVB da seit Jahren praktiziert, hat aber tatsächlich einen medizinischen Hintergrund.

Gegen Hertha feierte BVB-Youngster Adeyemi sein Comeback nach überstandener Zehenverletzung. Doch der 20-Jährige scheint seine Blessur noch nicht ganz auskuriert zu haben, musste nach rund 60 Minuten ausgewechselt werden – und wurde auf der Bank direkt behandelt. Und zwar mit Frischhaltefolie, wie sie jeder Fan zu Hause in der Küche hat.

Borussia Dortmund: Adeyemi mit Frischhaltefolie behandelt

Bei vielen Anhängern warf die Szene Fragen auf. Was hat es mit dieser kuriosen Behandlungsmethode auf sich? Tatsächlich halten sich die Mediziner des BVB dabei einfach nur an ein altes Hausfrauenrezept. Frischhaltefolie sorgt dafür, dass Schmerzsalbe besser wirkt. Der Mediziner George Winter entdeckte schon im Jahr 1962 diese Wirkung von PU-Folien, die den handelsüblichen Frischhaltefolien sehr ähnlich sind. Letztere etablierten sich daraufhin mehr und mehr als Erste-Hilfe-Hausmittel gegen Verstauchungen, Prellungen oder Zerrungen.

Und tatsächlich: Vor dem Einwickeln mit eben jener Folie wurde auch der Fuß von Adeyemi von den BVB-Ärzten mit einer Salbe eingerieben. Durch die Folie, das besagt das Hausrezept, zieht die Salbe schneller in die Haut ein und bleibt nicht in der Kleidung hängen.

Bundesliga: BVB bedient sich altem Hausfrauenrezept

Die Dortmunder wenden diese Technik übrigens nicht erst seit diesem Spieltag an. Schon 2017 hatte Andriy Yarmolenko, der damals für den BVB spielte, mit einem Instagram-Foto für Aufsehen gesorgt. Nach einem 3:0-Sieg beim HSV hatte er ein Foto aus der Kabine gepostet, auf dem sein Fuß mit Frischhaltefolie eingewickelt war.

Für Sky-Kommentator Kai Dittmann war die Methode jedoch offenkundig auch neu. Er bezeichnete das Material, mit dem Adeyemis Fuß behandelt wurde, bei der Übertragung am Samstag als „Küchenrolle“ – sehr zur Belustigung mancher Fußballfans in den sozialen Netzwerken. Die Sky-Redaktion machte Dittmann auf seinen Fehler aufmerksam, der sich nur wenig später korrigierte.