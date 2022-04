Bundesliga-Profi beschwert sich über Trainer: „Ich werde jeden Tag schlechter“

Genau eine Woche nach der Entlassung von Bielefeld-Trainer Frank Kramer kommen neue Details ans Licht, die verdeutlichen, warum der Bundesliga-Abstiegskandidat die Reißleine gezogen hat. Bei der Arminia gab es offenbar seit längerer Zeit Dissonanzen zwischen dem Coach und einigen Spielern, aber auch innerhalb der Mannschaft soll es knirschen.

Die „Sport Bild“ berichtet, dass sich Profis in den vergangenen Wochen wiederholt die Schuld an Gegentoren untereinander zugeschoben haben sollen. Dabei fällt auch der Name von Kapitän Manuel Prietl. Nach dem 0:4 in Mainz am 19. März soll es eine Aussprache zwischen Spielern und dem Trainerteam gegeben haben. Man wollte sich einschwören, um die Negativserie zu beenden und Egoismen hinten anstellen.

Es änderte sich jedoch kaum etwas. Arminia verlor weiter. Kramer sei zwar in Teilen der Mannschaft beliebt gewesen. Profis hätten sich allerdings über taktische Anweisungen gewundert. So stieß zum Beispiel auf Unverständnis, dass Kramer die Devise ausgegeben habe, nach dem Anstoß den Ball direkt lang nach vorne zu schlagen. Ein Spieler soll eine SMS an einen Freund verschickt haben. Darin klagt er: „Ich habe das Gefühl, ich werde jeden Tag schlechter.“

Arminia Bielefeld: Wimmer, Kunze und Nilsson gehen

Arminia Bielefeld hat bei zwei Punkten Rückstand auf Relegationsplatz 16 und vier auf das rettende Ufer noch Chancen auf den Klassenerhalt. Unabhängig vom Verbleib in der deutschen Beletage werden die Ostwestfalen aber mit einem neuen Gesicht in die kommende Saison gehen.

So wird Stürmer und Arminia-Legende Fabian Klos den Klub nach elf Jahren verlassen. Außerdem steht der Wechsel von Flügelflitzer Patrick Wimmer (20) zum VfL Wolfsburg bereits fest. Der Österreicher war einer der Lichtblicke in dieser Saison. Mittelfeldspieler Fabian Kunze wird mit Hannover 96 in Verbindung gebracht. Joakim Nilsson soll schon in St. Louis (USA) unterschrieben haben. Auch die Verträge von Leistungsträgern wie Keeper Stefan Ortega (29), Abwehrchef Amos Pieper (24) laufen aus.