Bayers Wunsch erfüllt: DFL verschiebt Rheinderby zwischen Leverkusen und Köln

Das Lokalduell in der Fußball-Bundesliga zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln findet zwei Tage früher als ursprünglich angesetzt statt.

Wie die Deutsche Fußball Liga (DFL) am Freitag mitteilte, wird das Derby am 31. Spieltag vom 7. Mai (Sonntag) auf Freitag, 5. Mai (20.30 Uhr) vorverlegt. Bereits am Donnerstag hatten verschiedene Medien übereinstimmend von der neuen Terminierung berichtet.

Schalke gegen Mainz nicht von der Verlegung betroffen

Die Verschiebung resultiert aus einem „eindringlichen Wunsch“ der Leverkusener. Bayer trifft am 11. Mai im Halbfinal-Hinspiel der Europa League in der italienischen Hauptstadt auf den AS Rom und bat daher um mehr Regenerationszeit. Die finale Entscheidung sei „nach Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden“ erfolgt, teilte die DFL mit. Leverkusen hat statt nur vier nun sechs Tage Zeit zur Erholung und Vorbereitung.

Noch am Freitagmorgen hatte Bayer-Trainer Xabi Alonso sich für eine Verschiebung ausgesprochen: „In anderen Ländern geschieht das oft. Nun sind wir die letzte deutsche Mannschaft in Europa. Deshalb kann das passieren. Und es könnte uns helfen“, sagte der Spanier.

Das ebenfalls für den 5. Mai (20.30 Uhr) angesetzte Freitagabendspiel zwischen dem FSV Mainz 05 und Schalke 04 bleibt von der Neuansetzung unberührt. DAZN überträgt auch diese Partie. (dpa)