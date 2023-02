„Alles vom Verein zensiert“: Sky-Expertin äußert Verständnis für Neuers Interview

Die frühere Nationalspielerin Tabea Kemme sieht die Art und Weise der Kritik von Manuel Neuer am FC Bayern in einem Interview positiv.

„Ich kenne das selber, wenn du Interviews führst und bekommst dann vom Verein oder Verband alles zensiert zurück“, sagte die 31 Jahre alte TV-Expertin am Samstagabend bei Sky. Bei Neuer sei zu erkennen gewesen, dass er das sage, was er „fühlt“, ergänzte die Fußball-Olympiasiegerin von 2016.

Oliver Kahn kündigt Gespräche mit Manuel Neuer an

Neuer hatte im Interview der „Süddeutschen Zeitung“ und von „The Athletic“ die Klub-Führung des Rekordmeisters für die Trennung von Torwarttrainer Toni Tapalovic verbal angegriffen. Das sei „das Krasseste“ gewesen, was er in seiner Karriere erlebt habe, sagte der mit einem Beinbruch noch lange fehlende Neuer: „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag. Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen.“

Das könnte Sie auch interessieren: Bosse kontern Neuer-Attacke: Droht dem Torhüter jetzt das Aus in München?

Bayern-Chef Oliver Kahn kündigte „deutliche Gespräche“ mit Neuer an. Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass das Interview nicht vom Klub autorisiert wurde, was im Profi-Fußball üblich ist. „Ich weiß nicht, ob man jemandem damit groß schadet“, sagte Kemme. Vielleicht verstünden viele im inneren Kreis des Klubs Neuer, äußerte sie. (aw/dpa)