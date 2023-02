Bosse kontern Neuer-Attacke: Droht dem Torhüter jetzt das Aus in München?

Manuel Neuers herzzerreißender Seelenstriptease im Anklagemodus fand bei Oliver Kahn keine Gnade. Der schwer getroffene Kapitän muss beim erzürnten Boss zum Rapport – und über allem steht die Frage: Hat Neuer nach seinen vereinskritischen Interviews noch eine Zukunft beim FC Bayern?

„Ich hatte das Gefühl, mir wird mein Herz rausgerissen“, sagte der 36-Jährige in wortgleichen Gesprächen mit der „Süddeutschen Zeitung“ und dem Portal „The Athletic“ über die Entlassung seines engsten Vertrauten Toni Tapalovic, „das war das Krasseste, was ich in meiner Karriere erlebt habe.“ Schlimmer als das „Drama dahoam“ in der Champions League 2012, schlimmer als die historischen WM-Pleiten 2018 und 2022, schlimmer als alle Verletzungen.

FC Bayern: Kahn und Salihamidzic erbost über Neuers Aussagen

Das überraschende Aus seines Kumpels als Torwarttrainer sei sogar „eine ganz andere Hausnummer“ als die hasserfüllte „Koan Neuer“-Kampagne der Münchner Fans zu Beginn seiner Bayern-Ära 2011, betonte der in seinem Stolz und am Bein verletzte Keeper: „Für mich war das ein Schlag, als ich bereits am Boden lag.“

Die Bayern-Bosse wurden von Neuers Verbalattacke überrumpelt, erfuhren erst kurz vor Veröffentlichung von den Interviews. Neben der Wortwahl stieß Kahn und Sportvorstand Hasan Salihamidzic vor allem der Zeitpunkt auf – kurz vor den wichtigen Bundesliga-Spielen am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim VfL Wolfsburg, dann gegen Bochum und dem alles überlagernden Königsklassenkracher bei Paris St. Germain.

Neuer droht eine Geldstrafe, wie sie Philipp Lahm im November 2009 aufgebrummt worden war, als er sich öffentlich gegen die Klubführung gestellt hatte. Lahm spielte noch bis 2017 für den Rekordmeister, wurde sogar Kapitän. Gibt es auch für Neuer (Vertrag bis 2024) und die Bayern noch eine Basis für ein Miteinander?

Julian Nagelsmann als Treiber für das Aus von Toni Tapalovic

„Ich bin ganz ehrlich: Ich habe an alles gedacht. Auch was meine eigene Zukunft im Verein angeht“, sagte er über die Tapalovic-Trennung: „Eine für mich nachvollziehbare Begründung gab es nicht. Es wurden Dinge gesagt, die ich nicht teile.“

Julian Nagelsmann gilt als Treiber für das Aus. „Wir haben offen gesprochen“, sagte Neuer über den Trainer und ergänzte kühl, er werde mit ihm künftig „professionell“ zusammenarbeiten: „Ich (…) werde mich niemals querstellen. Weil ich Teamplayer bin und als Kapitän eine besondere Verantwortung habe.“

Diese Verantwortung aber, heißt es bei den Bayern, habe Neuer mit Füßen getreten. Kahn sieht Parallelen zum Aus seines Vertrauten Sepp Maier bei der Nationalmannschaft im Vorfeld der WM 2006. Der Vorstandschef, damals wie Neuer heute Kapitän der Bayern und der DFB-Elf, schluckte seine Wut herunter und stellte sein Ego zurück.

Manuel Neuer glaubt an Zukunft beim FC Bayern und DFB-Team

Neuer allerdings, so sieht es Kahn, stelle sich über den Verein und sogar das berühmte „Mia san mia“ in Frage. „Wir wollen als Bayern München anders – eine Familie – sein“, sagte der Keeper, „und dann passiert etwas, das ich so hier noch nicht erlebt habe.“

Dennoch glaubt Neuer fest an seine Rückkehr zwischen die Pfosten – in München wie im DFB-Team. „Wenn ich nicht performe, werde ich den Posten räumen. Aber rechnen Sie nicht damit!“ Frei nach Uli Hoeneß: Das war’s noch nicht! (aw/sid)