Beim Testspiel gegen Belgien: Flick muss auf zwei DFB-Stars verzichten

Hansi Flick muss im zweiten EM-Testländerspiel gegen Belgien auf Kai Havertz und Nico Schlotterbeck verzichten. Das Duo reiste am Sonntag aus dem Teamhotel der Nationalmannschaft in Frankfurt ab, wie der DFB mitteilte. Chelsea-Profi Havertz hat einen grippalen Infekt, der Dortmunder Schlotterbeck hat nach dem 2:0-Sieg am Samstag gegen Peru muskuläre Probleme. Bundestrainer Flick verzichtet auf Nachnominierungen und hat somit für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) in Köln noch 21 Spieler in seinem Aufgebot.

Offensivmann Havertz und Innenverteidiger Schlotterbeck hatten gegen Peru in der Startformation gestanden und gute Leistungen gezeigt. Der BVB-Verteidiger war kurz vor dem Ende mit einem bandagierten linken Oberschenkel ausgewechselt worden.

Flick muss die DFB-Auswahl gegen Belgien somit auf mindestens zwei Positionen verändern. Für Schlotterbeck könnten Thilo Kehrer oder Neuling Malick Thiaw in die Mannschaft rücken. Eine Ersatzoption für Havertz wäre Serge Gnabry, der nach seiner Einwechslung gegen Peru ebenfalls überzeugt hatte. (dpa/tie)