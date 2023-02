Kracher gegen Neapel: Feuerwehr verhindert Choreo der Eintracht-Ultras

Am Dienstagabend empfängt die Eintracht aus Frankfurt den SSC Neapel im Achtelfinale der Champions League – ein historischer Abend. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch die Eintracht-Ultras sind verstimmt: Sie müssen auf ihre Choreografie in der Nordwestkurve verzichten.

Im Mai letzten Jahres versetzte die Eintracht ganz Frankfurt in Ekstase, als sie in Sevilla die Europa League gewann. Entsprechend euphorisch wurden die Pokal-Helden bei ihrer Rückkehr gefeiert – vor allem von den Ultras. Mit Bengalos, Feuertöpfen, Raketen und Böllern vernebelten sie damals den gesamten Römerberg. Diese Pyro-Show kam überhaupt nicht gut an – weder bei den meisten anderen Fans, der Klubführung noch bei der Feuerwehr. Und die greift seitdem hart durch. So auch jetzt.

Ultras gegen Feuerwehr – ein Machtkampf?

Wie die „Bild“ berichtet, müssen die Eintracht-Ultras gegen Neapel – auf Anraten der Feuerwehr – auf eine große Pyro-Choreo verzichten. In einem Statement der Fans heißt es: „Hier fährt man, spätestens nach dem ,skandalösen‘ Römer-Empfang zum Gewinn des Europapokals, eine Linie, bei der seitens der Feuerwehr jegliche Kompetenzen überschritten und persönliche Vorbehalte gegen unseren Verein auf dem Rücken der Fanszene ausgetragen werden.“ Daher hätten sie schon gegen Darmstadt „oder auch bei den CL-Spielen gegen Marseille und Tottenham auf Kurvenaktionen mit herkömmlichen Mitteln wie Doppelhaltern und Fähnchen gesetzt.“

MOPO

Auf ein angebliches Verbot zum Schmeißen von Konfetti wollen sich die Ultras allerdings nicht halten. Sie kündigten an, Konfetti und Pilskronen organisieren zu wollen, „um trotzdem etwas Optisches zu haben“. Die Ultras sendeten außerdem eine Botschaft an die Feuerwehr: „Wir lassen uns von der Schikane der Behörden nicht stoppen!“

Wer nun tatsächlich von wem gestoppt wird, wird sich dann am Dienstagabend zeigen. Anpfiff ist um 21 Uhr.