Beim Spiel gegen Köln: Bayern-Fans machen sich über Uli Hoeneß lustig

Beim 2:0-Sieg des FC Bayern München gegen den 1. FC Köln haben sich Fans des FCB über Ehrenpräsident Uli Hoeneß lustig gemacht.

Die Fans des Rekordmeisters zeigten Banner mit der Aufschrift: „Wir entschuldigen uns für die Tennisbälle in Heidenheim, Uli!“

Die Bayern-Fans mit einem Konter gegen Uli Hoeneß. WITTERS Die Bayern-Fans mit einem Konter gegen Uli Hoeneß.

Der Hintergrund des Plakats sind die Fan-Proteste gegen den geplanten Investoren-Einstieg. Viele Ultra-Gruppierungen protestierten in sehr kreativer Weise dagegen, auch die Münchner Fans. Es gab fahrende Autos, Schlösser an den Toren und viele Tennisbälle, die auf den Platz geworfen wurden. Letztere Variante wählten auch die Bayern-Fans im Februar beim Spiel gegen den VfL Bochum.

Uli Hoeneß gab den Fans im Anschluss die Schuld für die Niederlage in Bochum. Beim Stand von 1:0 für Bayern war das Spiel für 15 Minuten unterbrochen worden wegen der Proteste.

Hoeneß hatte die eigenen Ultras attackiert

Hoeneß sagte im „Bayerischen Rundfunk“: „Wir haben drei Punkte verloren wegen dieser bescheuerten Tennisbälle. Wir führen in Bochum 1:0. Harry Kane kann gerade das 2:0 machen. Es sind 20 Minuten gespielt, es regnet in Strömen, dann schmeißen unsere Fans, die immer so tun, wie wenn sie immer den FC Bayern so lieben, die Bälle.“ Zudem beschwerte er sich, dass genau diese Fans immer behaupten würden, sie seien wahre Fans, aber das könne Uli Hoeneß nicht unterschreiben.

Bayern gewinnen gegen Köln und verlieren Coman

Beim letzten Auswärtsspiel gegen Heidenheim gab es keinen Fanprotest mit Tennisbällen und die Bayern verloren trotzdem gegen den Aufsteiger. Deshalb nun die Plakat-Aktion gegen Hoeneß.

Das könnte Sie auch interessieren: Sensation in der Oberliga: Jetzt steht Altona ganz dicht vor der Meisterschaft

Trotz des Banners im Spiel gegen Köln konnten die Bayern mit 2:0 gewinnen. Ein Traumtor von Raphaël Guerreiro (65.) und Thomas Müller (90.+3) stellten den wenig spektakulären Sieg sicher. Überschattet wurde das Spiel aus Sicht der Bayern von der möglicherweise schweren Verletzung von Kingsley Coman. Der Franzose musste für Untersuchungen ins Krankenhaus.