Am 9. Februar 2020 war Julian Nagelsmann schon einmal als Trainer in der Allianz Arena zu Gast. Damals war er allerdings noch nicht Coach des FC Bayern, sondern von RB Leipzig, und trotzte den Münchnern ein 0:0 ab. Historisch war der Tag dennoch – denn es war das bislang letzte Mal, dass die Bayern in einem Spiel kein Tor erzielten. 74 Pflichtspiele später ist das nun alleiniger Rekord.

Als – natürlich – Robert Lewandowski den Rekordmeister beim 3:2-Sieg gegen den 1. FC Köln in der 50. Minute in Führung schoss, war die neue Bestmarke perfekt. In wettbewerbsübergreifend 74 Begegnungen hatten die Bayern nun immer mindestens einen Treffer erzielt, insgesamt waren es sogar 214 Tore – alleine 72 gingen auf das Konto von Lewandowski.

Bundesliga: FC Bayern München knackt Tor-Rekord von Real Madrid

Ein solcher Lauf ist in Europas Top-Ligen einmalig. Vergleichbares hatte bislang nur Real Madrid geschafft: Die Königlichen hielten den bisherigen Rekord, als sie in den Jahren 2016 und 2017 insgesamt 73 Mal in Folge immer getroffen hatten.

Für die drei Punkte gegen Köln brauchte es aber mehr als das eine Tor. Zwar baute Serge Gnabry die Führung von Lewandowski noch weiter aus (59.), doch die Kölner kamen zurück und nutzten einen Doppelschlag von Anthony Modeste (60.) und Mark Uth (62.) zum Ausgleich. Erneut Gnabry (71.) erzielte schließlich den Siegtreffer für die Münchner.