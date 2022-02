Mit dieser TV-Überraschung haben wohl die Wenigsten gerechnet: Michael Ballack wird in der neuen Staffel der VOX-Sendung „Die Höhle der Löwen“ zu sehen sein. Der Sender gab bekannt, dass der Ex-Nationalmannschaftskapitän in der ab April startenden Staffel als Gründer auftreten wird.

Ballack wird sich nun also vor den Investoren Carsten Maschmeyer, Nico Rosberg, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Nils Glagau, Judith Williams und Georg Kofler behaupten müssen. Bislang ist jedoch noch nicht bekannt, mit welcher raffinierten Idee der 98-malige Nationalspieler die Jury überzeugen möchte.

Bereits 2020 versuchte ein prominenter Profi-Sportler die sogenannten „Löwen“ zu überzeugen: Handball-Torhüter Jogi Bitter stellte gemeinsam mit Ex-Hockeyspieler Christian Monzel den gesunden Powerdrink „drinkbetter“ vor. Sie überzeugten Carsten Maschmeyer und Ralf Dümmel, die sich mit 300.000 Euro für 30 Prozent der Unternehmensanteile beteiligten.

Michael Ballack prägte die 90er und 2000er Jahre wie kaum ein anderer deutscher Fußballer. Im April 1999 feierte er sein DFB-Elf-Debüt und wurde 2004 zum Mannschaftskapitän. In 98 Partien nahm er an zwei Weltmeisterschaften (2002, 2006) und drei Europameisterschaften (2000, 2004, 2008) teil und schaffte es dabei in ein WM- und in ein EM-Finale. Zudem wurde der 45-Jährige drei Mal zu Deutschlands Fußballer des Jahres gekürt (2002, 2003, 2005). (fe)