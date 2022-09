Bei Autogrammstunde: Fan steckt Barça-Star ihre Nummer zu

Gavi sorgt beim FC Barcelona gerade für reichlich Schlagzeilen. Mit gerade mal 18 Jahren zählt der Spanier zu den größten Fußballtalenten in Europa, stand schon jetzt in mehr als 50 Pflichtspielen für die Katalanen auf dem Feld. Sein Vertrag bei Barça wurde jüngst bis 2026 verlängert – und bei der Autogrammstunde zu seiner Verlängerung bekam Gavi ein kurioses Geschenk.

Ein weiblicher Fan nutzte die Gelegenheit offenbar für mehr als nur eine Unterschrift von dem spanischen Youngster. Als Gavi eine Barça-Fahne der jungen Frau signierte, steckte sie dem Nationalspieler heimlich einen Zettel zu. Gavi wirkt zunächst etwas irritiert, nimmt den geheimnisvollen Zettel dann aber überrascht entgegen.

Gavi verlängerte beim FC Barcelona bis 2026

Ein Video der Aktion ging in den sozialen Netzwerken viral. Spanische Medien vermuten, dass es sich bei der Botschaft auf dem Zettel um die Telefonnummer der jungen Frau handelte. Ob sich Gavi bei ihr im Anschluss gemeldet hat, ist nicht bekannt.

Gavi, renovación y número de teléfono que se lleva pic.twitter.com/eFRFol3rK4 — Manu Heredia (@ManuHeredia21) September 15, 2022

Auch sportlich läuft es für den 18-Jährigen. Mit dem FC Barcelona reitet das Supertalent in der spanischen La Liga weiterhin auf einer Erfolgswelle, kletterte nach dem 3:0-Sieg am Wochenende gegen den FC Elche vorübergehend an die Tabellenspitze.

Das könnte sie auch interessieren: Entwarnung bei BVB-Star Reus: „Die WM ist nicht in Gefahr“

Gavi, dessen Marktwert auf rund 60 Millionen Euro geschätzt wird und damit auf so viel wie bei keinem anderen Spieler seiner Altersklasse, trägt seinen Teil dazu bei. Mit 53 Pflichtspielen gilt er trotz seiner 18 Jahre nicht mehr als unerfahren, der spanischen Nationaltrainer Luis Enrique nominierte ihn jüngst für die anstehenden Länderspiele in der Nations League für die A-Nationalmannschaft.