Beben bei Werder Bremen: Aufsichtsrats-Boss Bode tritt zurück – ein Trio folgt ihm

Paukenschlag bei Werder Bremen: Nach dem desaströsen Abstieg werden nun erste personelle Konsequenzen gezogen.

Manager Frank Baumann hat seinen Platz als Manager weiterhin sicher, dafür zerfällt der Aufsichtsrat der Bremer in seine Einzelteile: Thomas Krohne, Kurt Zech, Andreas Hoetzel und Chef Marco Bode werden bei den anstehenden Neuwahlen im September nicht mehr kandidieren.

Marco Bode: Aufsichtsratschef tritt nach Abstieg zurück

Ex-Nationalspieler Bode sagte, dass der Aufsichtsrat „als Gremium eine Verantwortung trage“ und man geschlossen zu der Erkenntnis gekommen sei, dass man in diesen Zeiten am besten Verantwortung zeigen könne, indem man seinen Platz für einen Neuanfang freimache.

Noch im Sommer vergangenen Jahres hatte der 51-Jährige erklärt, dass er sich, trotz einer miserablen Saison, in der man dem Abstieg in der Relegation gerade noch von der Schippe gesprungen war, gegen personelle Veränderungen ausspreche. Nach Abschluss der aktuellen Saison richtete sich der Zorn der Fans in enormen Ausmaßen gegen die Führungsetage der Bremer, was aber, laut Bode, keine entscheidende Rolle bei der Rücktritts-Entscheidung gespielt habe.

Werder Bremen: Mit „Ruhe und Verlässlichkeit“ zum Wiederaufstieg

In Bremen sei es nun das Ziel, „Ruhe und Verlässlichkeit“ herzustellen und „nicht Unruhe oder Chaos“ zu verbreiten. Selbstverständlich könne man „nach einem Abstieg nicht einfach zur Tagesordnung übergehen“. Dafür sei eine intakte und handlungsfähige Geschäftsführung unabdingbar. Dabei sei das klare Ziel, eine Mannschaft zusammenzustellen, die um den Wiederaufstieg mitspielen kann.

Die Aufgabe von Frank Baumann, dem vom scheidenden Aufsichtsrat klares Vertrauen ausgesprochen wurde, ist nun, schnellstmöglich einen neuen Trainer zu präsentieren. Top-Favorit für diesen Posten ist Darmstadt-Trainer Markus Anfang.

Das könnte Sie auch interessieren: Aktueller Zweitliga-Coach favorisiert:Werder kurz vor Bekanntgabe des neuen Trainers

Dennoch bleibt Baumanns Zukunft ungeklärt, da es sehr fraglich ist, ob er auch auf das Vertrauen der neuen Aufsichtsräte bauen kann. (hoe)