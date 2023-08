Bayern-Transfer? Kane fehlt bei Tottenham-Test – und fordert eine Entscheidung

Neues Kapitel im Kane-Poker: Beim Tottenham-Testspiel beim FC Barcelona soll der Stürmer fehlen. Der 30-Jährige Stürmerstar fordert indes eine zeitnahe Entscheidung über seine Zukunft.

Bayern Münchens Wunschstürmer ist einem Medienbericht zufolge nicht mit nach Barcelona gereist. Wie Sky Sports am Dienstag berichtete, habe das aber nichts mit dem Transfer-Poker um den Kapitän der englischen Nationalmannschaft zu tun.

Neben Kane sollen mehrere Spieler geschont werden

Tottenhams Trainer Ange Postecoglou soll auf mehrere Spieler verzichten, die schon am Sonntag im Test gegen Schachtar Donezk (5:1) im Einsatz waren. Eine offizielle Stellungnahme gab es dazu zunächst nicht. Die Vorbereitungspartie in Barcelona findet am Dienstagabend statt.

Zuvor war einem Medienbericht zufolge bekannt geworden, dass Kane noch in dieser Woche eine Entscheidung im Transfer-Poker um seine Zukunft will. Falls der FC Bayern und Tottenham sich in dieser Woche nicht einigen könnten, werde Kane einen Wechsel zunächst auf Eis legen, berichtete „The Telegraph“.

Tottenham lehnt Rekord-Offerte ab

Die Münchner erwägen demzufolge, ein weiteres Angebot für den Stürmerstar abzugeben, nachdem Tottenham am Montag die letzte Rekord-Offerte abgelehnt hatte. Nach Informationen von Sport1 verlangt der Premier-League-Club eine höhere Sockelablöse. 100 Millionen Pfund (116 Millionen Euro) fordert Tottenham angeblich für seinen Torjäger.

Das Portal „The Athletic“ schrieb, die beiden Vereine lägen bei ihren Vorstellungen über die Ablösesumme für den 30 Jahre alten englischen Nationalmannschaftskapitän rund 25 Millionen Pfund (29 Millionen Euro) voneinander entfernt. (dpa/ps)