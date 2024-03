Die DFB-Elf besiegt Frankreich mit 2:0 und sorgt damit für einen spürbaren Stimmungsaufschwung vor der Heim-EM. Gegen die Niederlande wartet nun der nächste Härtetest. Tipps für das Nachbarschaftsduell wird es von Leroy Sané geben.

Der derzeit gesperrte Sané reist nach übereinstimmenden Medienberichten am Dienstag zu seinen Auswahl-Kollegen nach Frankfurt. Der Angreifer verbringt dort den Tag mit der Mannschaft und schaut am Abend das Länderspiel der Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann gegen die Niederlande, wie zuerst der „Kicker“ berichtete.

Sané mit Tätlichkeit gegen Mwene – gegen Griechenland spielberechtigt

Leroy Sané (hinten links) trifft Mwene eindeutig mit der Hand im Gesicht. WITTERS Leroy Sané (hinten links) trifft Mwene eindeutig mit der Hand im Gesicht.

Sané ist aktuell für drei Spiele gesperrt. Im Freundschaftsspiel gegen Österreich (0:2) hatte sich der Bayern-Spieler die Rote Karte abgeholt, nachdem er Gegenspieler Mwene mit beiden Händen gegen den Hals gestoßen hatte. Zuvor hatte sich dieser nach einem Foul Sanés nachgehakt und über den Deutschen gelehnt. Die Wortwahl des Linksverteidigers schien bei Sané nicht wirklich gut anzukommen.

Das könnte Sie auch interessieren: Petition läuft: Fans fordern Kult-Song als DFB-Torhymne – HSV steigt ein

Wieder spielberechtigt ist der offensive Flügelspieler am 7. Juni gegen Griechenland. Das Testspiel gegen die Niederlande am Dienstag verpasst er aufgrund seiner Sperre. Pünktlich zur Heim-EM könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann Sané wieder in seinen Kader berufen. (dpa)