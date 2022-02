Thomas Müller wird dem FC Bayern München erst einmal fehlen. Wie der Rekordmeister am späten Montagnachmittag mitteilte, ist der 32-Jährige erneut positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Es gehe ihm gut, heißt es in einer Mitteilung der Bayern mit. Er befinde sich bereits in häuslicher Isolation.

FC Bayern München: Thomas Müller mit Corona infiziert

Es ist Müllers zweite Infektion – am 11. Februar 2021 wurde beim Weltmeister von 2014 während der Klub-WM in Katar das Virus erstmalig nachgewiesen.

Derweil hat Nationaltorhüter Manuel Neuer 15 Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert. Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist noch unklar. (mp/sid)