Bayern siegt in Kiew – ein Duo hat sich offenbar impfen lassen

Der FC Bayern München hält sich in der Champions League weiter schadlos. Im fünften Gruppenspiel gab es den fünften Sieg, mit 2:1 (2:0) siegten die Münchener bei Dynamo Kiew. Und auch abseits des Platzes gab es erfreuliche Nachrichten für den Rekordmeister.

So berichtete der „Kicker“ am frühen Abend, dass die Nationalspieler Serge Gnabry und Jamal Musiala inzwischen gegen das Coronavirus geimpft seien. Beide mussten zuletzt als Kontaktpersonen in Quarantäne, weil sie sich bislang gegen eine Impfung entschieden hatten. Auch deshalb traten die Münchener in der Champions League mit einem Rumpfkader an – auf der Bank saßen ganze vier Feldspieler und zwei Torhüter.

Für die sportlichen Highlights sorgten im verschneiten Kiew dann die üblichen Verdächtigen. Robert Lewandowski etwa. Sagenhaft, wie der Pole in der zwölften Minute den Führungstreffer erzielte. Am gegnerischen Elfmeterpunkt stieg der 33-Jährige zum Fallrückzieher hoch und versenkte den Ball.

Champions League: Bayern als Gruppensieger weiter

Kurz vor der Halbzeit besorgte Kingsley Coman nach tollem Zusammenspiel mit Corentin Tolisso den zweiten Treffer (42.). Im zweiten Abschnitt ließen es die Münchener ein wenig gemächlicher angehen. Kiew belohnte seine Angriffsbemühungen mit dem Anschlusstreffer durch Denys Garmash. Der 31-Jährige tunnelte Manuel Neuer (70.), der erste Treffer der Ukrainer im laufenden Wettbewerb. Weitere Großchancen ließ Dynamo aus – so jubelten am Ende die Bayern.

Vier Tage nach dem 1:2 in Augsburg sieht die Welt aus der Säbener Straße schon wieder ein wenig rosiger aus. Durch den Sieg stehen die Münchener als Gruppensieger fest. Ein rundum gelungener Abend.