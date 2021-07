Bayern gegen Gladbach: Goretzka trifft – Salihamidzic knöpft sich Müller vor

Schales Spiel statt schneller Schale: Bayern München daddelte sich zu einem späten und glücklichen 2:1 gegen Mönchengladbach. Nun können die Bayern wohl schon am Dienstag feiern.

Dass es mit einer vorzeitigen Meisterschaftsfeier nichts werden würde, stand durch Dortmunds Sieg schon vor dem Anpfiff fest. Doch ohne das gelbgesperrte Duo Robert Lewandowski und Thomas Müller zeigte die Elf von Hansi Flick wenig Spielwitz.

Bayern gegen Gladbach: Talent Zirkzee schlägt zu

Lewandowskis Vertreter schoss immerhin das erste Tor: Joshua Zirkzee (26.) setzte den Ball nach einem Fehlpass von Gladbach-Keeper Yann Sommer aus 20 Metern ins leere Gehäuse.

Gladbach haderte mit seinem Spielglück: Marcus Thuram musste nach zehn Minuten verletzt raus, dann wurde ein Tor von Jonas Hofmann (16.) wegen Abseits zurückgepfiffen. Doch die Bayern erzielten nicht nur das 1:0, sondern auch das 1:1, als Benjamin Pavard (37.) eine Hofmann-Hereingabe ins eigene Netz bugiserte.

Pavard: Erst Eigentor, dann Vorlage

Pech für die Borussen, dass Pavard kurz vor Schluss auch anders konnte: Von Oscar Wendt allein gelassen, spielte er den Ball in der 86. Minute zu Leon Goretzka, der humorlos zum 2:1 zuschlug. So könnten die Bayern mit einem Sieg in Bremen schon am Dienstag ihren 30. Meistertitel feiern.

Der gesperrte Müller wurde derweil wegen Kritik am Verein von Sportchef Hasan Salihamidzic abgewatscht. „Es ist paradox, wenn man immer über Neuzugänge spricht und gleichzeitig Gehälter eingespart werden“, hatte Müller gesagt.

Salihamidzic: „Müller hat sich verdribbelt”

„Mit seiner Aussage hat er sich ein bisschen verdribbelt“, konterte Salihamidzic: „Ich habe ihm gesagt, dass es nicht korrekt war. Er hat das verstanden, er ist ein sehr, sehr intelligenter Junge, ein sehr, sehr intelligenter Spieler.“