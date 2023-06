Bayern-Bosse hoffen: Topstar soll verlängern – doch PSG hat ihn im Visier

Der deutsche Fußball-Meister Bayern München hofft weiter auf einen Verbleib von Rekordeinkauf Lucas Hernández. „Er ist ein unheimlich guter Spieler, der sehr gut zu uns passt, und es ist natürlich unser Wunsch, ihn langfristig an uns zu binden“, sagte Vereinspräsident Herbert Hainer bei „Bild TV“ und ergänzte, man befinde sich mit dem Spieler „im Gespräch“.

Hernández soll dem Vernehmen nach das Interesse des französischen Topklubs Paris St. Germain geweckt haben. Die französische Sportzeitung „L’Equipe“ hatte zuletzt berichtet, dass zwischen den Parteien bereits Einigkeit über einen Wechsel bestehe. In München hat Hernández, der 2019 für die Rekordsumme von 80 Millionen Euro von Atletico Madrid an die Isar gewechselt war, noch einen Vertrag bis 2024.

Tuchel plant mit Hernández: „absoluter Führungsspieler“

Hainer will eine Verlängerung mit dem 27-Jährigen noch nicht aufgeben. „Wenn man Lucas bei der Meisterschaftsfeier in München gesehen hat, dann hat man nicht das Gefühl, dass er hier sonderlich unglücklich ist“, sagte er. Auch Trainer Thomas Tuchel hatte zuletzt betont, mit Hernández zu planen. Dieser sei für ihn ein „absoluter Führungsspieler“, so Tuchel.

Hernández hatte in seiner bisherigen Zeit in München immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. In diesem Jahr hat der französische Nationalspieler noch kein Spiel für Bayern bestritten, nachdem er sich bei der Weltmeisterschaft in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. (sid/lmm)