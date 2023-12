Baumgart nicht mehr Trainer des 1. FC Köln

Der 1. FC Köln und Steffen Baumgart gehen getrennte Wege. Ein Nachfolger steht noch nicht fest.

Die Ära Steffen Baumgart beim 1. FC Köln ist nach Informationen der „Bild“ und von Sky beendet. Demnach hat sich der abstiegsbedrohte Effzeh einen Tag nach dem letzten Spiel des Jahres am Mittwoch beim 1. FC Union Berlin (0:2) vom 51 Jahre alten Trainer getrennt. Beide Seite sollen sich nach einer Krisensitzung noch in der Nacht auf eine gemeinsame Entscheidung geeinigt haben, die der FC noch am Donnerstag verkünden wolle. Über einen möglichen Nachfolger war zunächst nichts bekannt.

Mit nur zehn Punkten aus 16 Spielen stehen die Rheinländer zum Ende des Jahres nur auf Platz 17. Unabhängig vom Ausgang des Spiels bei Union hatten die Beteiligten zuvor bereits eine umfangreiche Analyse der Situation angekündigt. „Es geht nicht um Personen, sondern um den Verein“, hatte Baumgart gesagt, der im Sommer 2021 das Traineramt beim FC übernommen hatte und in Köln noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025 hat. Sowohl er als auch Sportchef Christian Keller hatten die bisherige Halbserie und die Punkteausbeute als nicht zufriedenstellend bezeichnet.

Verhältnis zwischen Baumgart und Geschäftsführer Keller hatte gelitten

Noch vor fünf Wochen hatte Keller Baumgart öffentlich den Rücken gestärkt und ihm eine hervorragende Arbeit bescheinigt. Seit rund zwei Wochen gibt es aber Spekulationen über das Verhältnis zwischen beiden, das schwer gelitten haben soll.

Baumgart hatte sich mit seinem hemdsärmeligen Auftreten und seiner direkten Ansprache bei den Kölner Anhängern schnell beliebt gemacht. Nach einer überraschend starken ersten Saison zog der FC unter ihm in die Europa Conference League ein. In der aktuellen Spielzeit läuft es sportlich indes gar nicht. Nach Platz sieben 2021/2022 und Platz elf 2022/2023 stecken die Rheinländer nun mitten im Abstiegskampf. (dpa/mp)