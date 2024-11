Bank, Eigentor, Trainer weg: So denkt Hummels jetzt über seinen Rom-Wechsel

Trotz aller Schwierigkeiten bei seinem neuen Klub AS Rom hat Mats Hummels den Wechsel in die Serie A nicht bereut.

„Ich bin überzeugt, dass es zu einem Happy End für mich in Rom kommen wird“, sagte der Rio-Weltmeister: „Ich werde weitere Gelegenheiten bekommen. Es wird an mir liegen zu zeigen, dass ich wieder auf hohes Niveau zurückkehren kann.“

Mats Hummels glaubt an ein Happy End in Rom

Der ehemalige Nationalspieler kam bislang erst zweimal für die Roma zum Einsatz. Bei seinem Debüt war ihm ein Eigentor unterlaufen. „In meiner Karriere gab es schon eine verrückte Saison mit Dortmund, als wir nach 19 Spielen Tabellenschlusslicht waren. In diesen Situationen kann man nur hart arbeiten“, sagte Hummels vor dem Europa-League-Match am Donnerstag (21 Uhr) gegen Tottenham Hotspur laut „Gazzetta dello Sport“.

Der Abwehrspieler vertraut dem neuen Trainer Claudio Ranieri. „Ich habe in diesen Tagen viel mit ihm gesprochen. Er gibt mir Vertrauen, ich bin bereit“, sagte der 35-Jährige. Rom belegt in der Serie A mit 13 Punkten nur den zwölften Rang. Vor zweieinhalb Wochen war der erfolglose kroatische Trainer Ivan Juric beim Hauptstadtklub gefeuert worden. Ranieri, der 2016 mit Leicester City überraschend die englische Meisterschaft gewonnen hatte, soll Rom wieder in das obere Tabellendrittel führen.