Nach Baumgart-Aus: Neue HSV-Pläne für den Winter

Am vergangenen Sonntag wurde Steffen Baumgart als Chefcoach beim HSV freigestellt. Die Suche nach dem Nachfolger läuft. Zeitdruck wollen sich die Verantwortlichen im Volkspark keinen machen. Es ist sehr gut möglich, dass die Entscheidung erst nach der Hinrunde fallen wird. Unabhängig davon, hat das Baumgart-Aus bereits für neue Winter-Pläne beim HSV gesorgt.

Eigentlich war die Sache klar. Am 21. Dezember empfängt der HSV zum Hinrunden-Abschluss Greuther Fürth im Volksparkstadion. Danach geht es in die Winterpause. Die Rückrunde beginnt am 18. Januar mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln. Die Vorbereitung auf die zweite Saisonhälfte sollte beim HSV unter Baumgart in Hamburg stattfinden. Auf ein Wintertrainingslager wollte der 52-Jährige verzichten. Diese Pläne werden nun überarbeitet.

Statt im Volkspark will sich der HSV nun doch lieber in einem Trainingslager auf die Rückrunde einstimmen. Alles muss natürlich noch mit dem neuen Trainer abgestimmt werden. Um vorbereitet zu sein, werden allerdings schon jetzt mögliche Ziele und Unterkünfte gesucht und gesichert, damit im Zweifel am Ende nicht für alles die Zeit zu knapp wird.

HSV hat genug Zeit für ein Wintertrainingslager

Die Entscheidung ist komplett nachvollziehbar. Da es in der Zweiten Liga im neuen Jahr erst eine Woche nach der Bundesliga (10. Januar) wieder losgeht, bleibt zuvor mehr als genug Zeit für ein Trainingslager. Außerdem kann der neue HSV-Trainer das Camp dann gleichzeitig nutzen, um seine Mannschaft richtig kennen zu lernen.

Wo genau es für den HSV hingehen soll, ist noch offen. Aktuell werden verschiedene Optionen geprüft. Die endgültige Wahl wird dann zusammen mit dem neuen Coach abgestimmt. Dafür muss dieser aber erst mal gefunden werden. Und das kann noch ein bisschen dauern.