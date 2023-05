Bahnt sich da ein Transfer-Hammer an? BVB bastelt an Rückholaktion von Sancho

Rund um Borussia Dortmund wird über eine mögliche Rückkehr von Offensivspieler Jadon Sancho in diesem Sommer spekuliert.

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl sei immer wieder im Austausch mit den Beratern des 23 Jahre alten Profis von Manchester United, berichtete die „Bild“. Zuvor hatte die „Süddeutsche Zeitung“ berichtet, Sancho würde gerne auf Leihbasis nach Dortmund zurückkehren.

Jadon Sancho war 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt

Der Flügelspieler war nach vier enorm erfolgreichen Jahren beim BVB 2021 für 85 Millionen Euro zu United gewechselt. Beim Premier-League-Klub überzeugte der englische Nationalspieler jedoch selten und kam im vergangenen Jahr nach Angaben von Trainer Erik ten Hag wegen „körperlicher und mentaler Probleme“ wochenlang gar nicht zum Einsatz.

MOPO

Auch die WM 2022 in Katar hatte er verpasst. In der Liga erzielte Sancho in dieser Saison in 20 Einsätzen fünf Tore.

Das könnte Sie auch interessieren: DFB bestätigt Fehler – Schiri Stegemann nach BVB-Spiel: „Fühle mich beschissen!”

Der TV-Sender Sky und Sport1 berichteten allerdings, eine Rückkehr von Sancho nach Dortmund sei aktuell nicht realistisch. Knackpunkt seien demnach vor allem das hohe Gehalt und eine mögliche Ablösesumme für den Offensivspieler. Auch von einem möglichen Leihgeschäft soll der Revierklub demnach nicht überzeugt sein. (dpa/cs)