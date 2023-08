Autsch! Pep Guardiola verpasst die nächsten Spiele von Manchester City

Manchester City hat einen ungewöhnlichen Ausfall zu beklagen: Star-Trainer Pep Guardiola verpasst nach einer Rücken-OP vorerst aus.

Guardiola hat sich einer Routineoperation am Rücken unterzogen. Der Eingriff in Barcelona sei erfolgreich gewesen, teilte sein Klub am Dienstag mit. Guardiola soll nach Vereinsangaben seit einiger Zeit unter starken Rückenschmerzen gelitten haben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Großartige Beziehung zu ihr“: Spanien-Boss erklärt seinen Skandal-Kuss

Vorübergehend wird Assistent Juanma Lillo das Training leiten und die Mannschaft bei den kommenden Liga-Spielen bei Sheffield United und daheim gegen den FC Fulham betreuen. Der Champions-League-Sieger rechnet nach der Länderspielpause Mitte September mit der Rückkehr des 52-jährigen Guardiola. (dpa/ps)