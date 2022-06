Neuer Trainer fix: Augsburg bedient sich beim BVB

Auch der FC Augsburg hat seinen Trainer für die neue Saison der Bundesliga gefunden. Dabei hat sich der Bundesliga-Klub bei Vize-Meister Borussia Dortmund bedient.

Der FCA holt den BVB-U23-Coach Enrico Maaßen als neuen Cheftrainer. Nach dpa-Informationen zahlt der bayerische Bundesligist Dortmund für den 38-Jährigen eine mittlere sechsstellige Summe plus Boni.

Der FC Augsburg hat seinen Wunschtrainer verpflichtet! ✅ Der 38-Jährige kommt von Borussia Dortmund zum #FCA. Herzlich willkommen bei Rot-Grün-Weiß! ❤️

„Wir haben die Entwicklung von Enrico Maaßen in den letzten Jahren sehr interessiert verfolgt, weil er ein junger, erfolgshungriger Trainer ist, der sich und sein Umfeld weiterentwickeln möchte. Er arbeitet sehr intensiv mit jungen Spielern und hat bewiesen, dass er diese erfolgreich fördern kann“, sagt Stefan Reuter, Geschäftsführer Sport des FCA. „In den umfassenden und beeindruckenden Gesprächen hat er klare Vorstellung des modernen Fußballs geäußert, die zum FCA und unserem Team passen. Wir sind überzeugt, dass Enrico Maaßen auch mit seinen menschlichen Stärken unsere Mannschaft mit packendem Fußball weiterentwickeln wird. Daher freuen wir uns, dass er den FCA trotz zahlreicher anderer Möglichkeiten als den passenden Verein für seine weitere Entwicklung sieht.“

„Ich hatte sehr gute und wertschätzende Gespräche mit den Verantwortlichen des FCA, die mich beeindruckt haben. Daher bin ich glücklich die Chance zu bekommen, mich zu beweisen und in Augsburg gemeinsam im Team nachhaltig etwas aufbauen zu können“, sagt Enrico Maaßen.

Der bisherige Augsburger Trainer Markus Weinzierl hatte kurz nach dem Schlusspfiff am letzten Bundesliga-Spieltag live im Fernsehen seinen Abschied verkündet. „Für mich ist es die richtige Entscheidung, keine Gespräche mehr zu führen“, sagte der frühere Schalker Coach nach dem 2:1 im Heimspiel gegen die SpVgg Greuther Fürth am 14. Mai.

Seit dem vergangenen Wochenende hatte sich dann der Wechsel Maaßens abgezeichnet. Erste Medienberichte, wonach die Verpflichtung schon so gut wie fix sei, hatte Dortmunds designierter Sportdirektor Sebastian Kehl zunächst noch dementiert und sich irritiert gezeigt. Nun ist der Deal abgeschlossen.

Der in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern geborene Maaßen betreut seit dem Sommer 2020 die U23 des BVB und schaffte mit den Talenten den Aufstieg von der Regionalliga in die 3. Liga. In der abgelaufenen Saison landete das Team dort auf dem neunten Platz und hatte nichts mit dem Abstieg zu tun. Zuvor arbeitete Maaßen schon als Coach beim SV Drochtersen/Assel und dem SV Rödinghausen. (dpa/pw)