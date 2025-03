Auch wegen Klopp: FC Liverpool schreibt tiefrote Zahlen

Der englische Spitzenklub FC Liverpool hat in der vergangenen Fußballsaison vor Steuern Verluste in Höhe von 57 Millionen Pfund (rund 69 Millionen Euro) verbucht. Die Bilanz veröffentlichte der Premier-League-Spitzenreiter am Freitag, es ist für die Reds die zweite Spielzeit nacheinander in den roten Zahlen.

Grund für die schlechte Bilanz von 2023/24 waren nach Klubangaben die erstmals seit 2017 wieder verpasste Champions-League-Qualifikation und gestiegene Verwaltungskosten. Der Gesamtumsatz wuchs um 20 Millionen auf 614 Millionen Pfund, die Einnahmen um 36 Millionen auf 308 Millionen Pfund. Die Abfindungen für den früheren Teammanager Jürgen Klopp und dessen Trainerteam beliefen sich auf 9,6 Millionen Pfund.

„Die globale Anziehungskraft dieses Fußballvereins ist nach wie vor phänomenal und ist die grundlegende Stärke und die Chance, die wir für weiteres Wachstum haben“, sagte Finanzchefin Jenny Beacham. Finanzielle Nachhaltigkeit habe „weiterhin Priorität, und angesichts des anhaltenden Kostenanstiegs ist es unerlässlich, die Einnahmequellen von Jahr zu Jahr auszubauen, um die finanzielle Stabilität aufrechtzuerhalten“. (sid/mb)