„Ich will dich mitnehmen“: Unmoralisches Angebot – Neymar sagte in Unterhose ab

Brasiliens Fußballstar Neymar wäre um ein Haar beim deutschen Rekordmeister Bayern München gelandet. „Ich habe darüber nachgedacht“, gestand der 33-Jährige am Donnerstag in einem fast zweistündigen Interview mit dem Podcast Podpah und lüftete sein lange gehütetes Geheimnis mit kuriosen Details.

Alles begann mit einem Besuch von Pep Guardiola im Januar 2013 am Vorabend der Weltfußballer-Gala in einem Hotelzimmer in Zürich. „Ich öffne die Zimmertür, nur mit einer Unterhose und einem T-Shirt bekleidet, und vor mir stehen Guardiola und mein Vater“, berichtete der Rekordtorschütze der Seleção. Und dann hörte er vom spanischen Erfolgscoach, der wenige Tage später an der Isar unterschrieb: „Ich will dich mitnehmen, wo ich hingehe.“

Neymar wollte lieber mit Messi spielen

Guardiola, der nach vier erfolgreichen Jahren in Barcelona mitten in seiner einjährigen Auszeit war, wollte ihn zum besten Fußballer der Welt machen, versprach ihm 60 Tore pro Jahr. „Das hat mich zum Schwanken gebracht“, gestand Neymar, der da aber schon bei den Katalanen im Wort stand.

„Ich wollte mit (Lionel) Messi spielen“, begründete der Dribbelkünstler, der heute wieder in seiner Heimat beim FC Santos spielt, seine Entscheidung letztlich pro Barça, obwohl er auch ein Angebot „mit Blankoscheck“ von Real Madrid vorliegen hatte. Die Bayern waren da schon aus der Verlosung raus. (sid/mb)