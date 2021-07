Auch HSV und St. Pauli betroffen: Verlieren die Bundesliga-Klubs Millionen TV-Gelder?

Die Bundesliga-Klubs könnten von der Corona-Krise nun doch noch einmal schwer getroffen werden. Wie der „kicker“ berichtet, könnte die Bundesliga rund 150 Millionen Euro an TV-Geldern verlieren. Die 36 Klubs der 1. und 2. Liga dürften demnach statt mit Zahlungen in Höhe von 1,35 Milliarden Euro aus dem laufenden Medienvertrag in der kommenden Saison 2020/21 nur mit 1,2 Milliarden Euro kalkulieren. Das gilt auch für den HSV und den FC St. Pauli.

Der Bericht bezieht sich auf einen Brief, den die Finanz-Kommission der Deutschen Fußball Liga (DFL) an die 36 Profiklubs verschickt haben soll. Darin werden die Einbußen an TV-Geldern in der kommenden Saison erklärt. Grund dafür ist die anhaltende Corona-Pandemie, die zahlreiche Wirtschaftssektoren stark getroffen hat.

TV-Geld: Corona-Krise könnte Bundesliga-Klubs Millionen kosten

Nachdem der Bundesliga-Spielbetrieb wochenlang unterbrochen war, hatte es Probleme mit der Auszahlung der TV-Gelder gegeben. Ende April hatte sich die DFL nach Aussagen ihres Geschäftsführers Christian Seifert mit „fast allen“ Medienpartnern auf eine Vorauszahlung der noch ausstehenden TV-Prämien geeinigt.

Zahlung der letzten TV-Rate steht noch aus

Im Zuge der DFL-Mitgliederversammlung am 23. April sind in der laufenden Saison 2019/20 bereits 51 Millionen Euro unter den 36 Klubs ausgeschüttet worden. Weitere 200 Millionen Euro stehen noch zur Zahlung, wenn die letzten Spieltage dieser Saison komplett ausgetragen sind – vorbehaltlich des „Zahlungsverhalten der Partner“, heißt es in dem Bericht.

Nach Informationen des Magazins sollen aus den internationalen Vermarktungserlösen in den nächsten Tagen sieben Millionen Euro unter den 36 Vereinen aufgeteilt werden. Nachdem mehrere DFL-Partner den Zahlungsverpflichtungen nicht nachgekommen seien, drohe auch hier ein Minus in Höhe von 60 Millionen Euro, hieß es. (dpa/rmy)