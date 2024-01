Auch FC Bayern war interessiert: PSG schnappt sich brasilianisches Top-Talent (20)

Trainer Luis Enrique darf sich bei Paris Saint-Germain über einen Neuzugang freuen. Der französische Fußballklub hat den brasilianischen Abwehrspieler Lucas Beraldo verpflichtet.

Der 20-Jährige bekommt bei PSG einen Vertrag über viereinhalb Jahre bis zum 30. Juni 2028. Das teilte der französische Hauptstadtverein am Montag mit. Laut dem Transferexperten Fabrizio Romano soll Paris Beraldos bisherigem Arbeitgeber, FC São Paulo, 20 Millionen für den Wechsel des Junioren-Nationalspielers bezahlt haben.

Beraldo gibt 2022 Profidebüt in Brasilien

„Ich bin sehr glücklich, einem so ambitionierten Klub wie Paris Saint-Germain beizutreten. Dies ist ein wichtiger Schritt in meiner Karriere, der mich weiterbringen wird. Ich kann es kaum erwarten, meine neuen Teamkollegen kennenzulernen und meine ersten Schritte in diesem Trikot zu machen“, sagte Beraldo.

Geboren wurde der Innenverteidiger in Piracicaba im Bundestaat São Paulo (Brasilien), wo er auch bis 2020 spielte und sich anschließend der U20 von São Paulo anschloss. 2022 erfolgte das Debüt im Profikader und in der höchsten brasilianischen Liga. Dort kommt er bislang auf 27 Einsätze und ein Tor.

Zuletzt wurde Beraldo mit anderen großen Klubs, etwa dem FC Liverpool oder dem FC Bayern München, in Verbindung gebracht. Den Zuschlag erhielt nun aber PSG. (ms/dpa)