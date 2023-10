Auch Bayern hatte ihn im Visier: Wechselt dieser Chelsea-Profi zum BVB?

Berichten der „Bild“ zufolge soll Borussia Dortmund an einer Verpflichtung von Trevoh Chalobah vom FC Chelsea interessiert sein. Auch der FC Bayern München war zuletzt nur knapp an einem Transfer des Innenverteidigers gescheitert.

Bis zum Deadline-Day war der Rekordmeister dran, konnte die hohe Ablösesumme letztendlich aber nicht stemmen. Die bisherige Saison verpasste Chalobah aufgrund von Oberschenkelproblemen komplett.

BVB: Chelseas Trevoh Chelobah soll Hummels, Schlotterbeck und Co. unterstützen

Mit Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und Niklas Süle hat der BVB drei erfahrene Innenverteidiger – ansonsten ist der Verein auf der Position eher dünn besetzt. Sollte sich einer der Profis verletzen, könnte Trainer Edin Terzic zunächst noch auf Ramy Bensebaini, der beispielsweise bei Borussia Mönchengladbach oder Stade Rennes bereits Spielerfahrung auf hohem Niveau sammeln konnte, zurückgreifen. Danach stünde der Verein vor personellen Engpässen.

Schon im Sommer wollte der BVB auf der Position nachrüsten, doch der geplante Transfer von Southamptons Armel Bella-Kotchap scheiterte – auch an ihm war Bayern München damals interessiert, doch der 21-Jährige schloss sich dem PSV Eindhoven an. Ein Grund für die Schwarz-Gelben, Chalobah intensiv zu beobachten.

Den Berichten zufolge soll der Verein zunächst an einer Leihe mit Kaufoption interessiert sein. Der 24-Jährige unterzeichnete jüngst einen Vertrag in London bis 2028. In der abgelaufenen Saison 2022/23 brachte Chalobah es auf 33 Einsätze für Chelsea.

Am 18. Oktober teilte der Klub mit, dass der Profi Rückschläge im Genesungsprozess hinnehmen musste und noch länger fehlen wird. Zuletzt stand Chalobah im Mai auf dem Platz.