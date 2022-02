Nach langer Aufregung und viel Diskussionsstoff wegen Joshua Kimmichs Impfbereitschaft hat nun der Bundesgesundheitsminister höchst persönlich ein Angebot für den Nationalspieler geäußert: Karl Lauterbach würde Bayern Münchens Star sogar persönlich gegen das Coronavirus impfen.

„Ich biete ihm an, dass ich ihn selbst impfe und über alle Risiken aufkläre“, sagte Lauterbach der Zeitschrift „Bunte“, nachdem er Kimmich noch im Oktober für dessen Impf-Status kritisiert hatte.

Corona: Lauterbach bietet Kimmich eine Impfung an

Der Bayern-Profi hatte lange Bedenken geäußert und dies unter anderem mit „fehlenden Langzeitstudien“ in Bezug auf die Folgen einer Impfung gegen das Virus begründet. Nachdem er wegen Quarantäne und einer Corona-Infektion lange Zeit beim Rekordmeister ausgefallen war, rang er sich im Dezember dann doch zu einer Impfung durch.

„Generell war es für mich einfach schwierig mit meinen Ängsten und Bedenken umzugehen, deshalb war ich auch so lange unentschlossen“, erklärte Kimmich im Dezember in einem ZDF-Interview seinen Sinneswandel, für den er laut seinem Trainer Julian Nagelsmann „selbst das Heft des Handelns in die Hand“ genommen habe.

Die Entscheidung Kimmichs sei „großartig“, sagte SPD-Politiker Lauterbach nun. „Ich habe ihn nie verurteilt. Der Körper ist sein Kapital, da hatte er Ängste.“ (tim/sid)