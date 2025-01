Tränen-Video: „Schönste Fußballerin der Welt“ muss Trennung verkraften

Den Start ins neue Jahr hatte sich Ana Maria Markovic (25) sicherlich anders vorgestellt. Der Fußball- und Internetstar (3,2 Millionen Instagram-Follower), die von ihren Fans als „schönste Fußballerin der Welt“ gefeiert wird, und ihr Freund Tomas Riberio (25) müssen sich trennen – zumindest räumlich.

Sommer, Sonne, Fußball. Das perfekte Leben, so schien es zumindest für die Kroatin und ihren portugiesischen Freund. Doch dieses findet nun ein jähes Ende, denn Tomás Ribeiro wechselt den Verein.

Markovic ist ebenso wie seine Freundin Fußballprofi in Portugal. Bisher spielte er bei Vitoria Guimaraes und sie beim SC Braga. Beide Vereine liegen nur etwa dreißig Autominuten voneinander entfernt. Nun gab der Portugiese allerdings seinen Transfer zum SC Farense bekannt. Der Klub ist in Faro beheimatet – ca. 600 Kilometer entfernt von Braga.

Ana Markovic „muss jetzt alleine kochen“

Ein Schlag ins Gesicht für das Paar. Auf TikTok veröffentlichte Markovic nun ein Video, auf dem die beiden sich tränenreich am Flughafen voneinander verabschieden. „Manchmal hasse ich den Fußball“, schrieb sie dazu. Und ergänzte: „Tomás hat mir jeden Morgen das Frühstück gemacht, für mich gekocht, sich um mich gesorgt. Jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, muss alleine kochen.“

Sportlich gesehen ist die räumliche Trennung nachvollziehbar. Für Guimaraes kam Ribeiro in dieser Saison auf lediglich 315 Spielminuten. Am vergangenen Wochenende debütierte er nun für Farense und stand direkt über die volle Distanz auf dem Platz.

Für die kroatische Nationalmannschaft lief Ana Maria Marković (25) bislang 18-mal auf (zwei Tore). imago/Pixsell Für die kroatische Nationalmannschaft lief Ana Maria Markovic (25) bislang 18-mal auf (zwei Tore).

Seine Freundin kommt beim SC Braga ebenfalls nicht in Tritt. Die kroatische Nationalspielerin kam nur in vier Pflichtspielen der bisherigen Saison zum Einsatz. Möglich also, dass auch sie demnächst einen Vereinswechsel in Betracht zieht.

Ab Ende Januar wird die 25-jährige auch wieder häufiger in Deutschland zu sehen sein. Gemeinsam mit Freundin Selina Cerci (TSG Hoffenheim) ist sie bei der dritten Season der „Baller League“ als Teammanagerin am Start. Die beiden gehen mit ihrem Team den „Las Ligas Ladies“ als Titelverteidiger in die kommende Saison.