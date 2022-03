Am Ort des Dramas: Eriksen feiert nächstes Gänsehaut-Comeback

Christian Eriksen war den Tränen nahe. 290 Tage nach seinem Herzstillstand kehrte der Mittelfeldstar mit der dänischen Nationalmannschaft an den Ort zurück, an dem er bei der Europameisterschaft zusammengebrochen war. Im Kopenhagener Parken-Stadion knüpfte Eriksen am Dienstag im Test beim 3:0 gegen Serbien daran an, womit er drei Tage zuvor beim 2:4 in den Niederlanden begonnen hatte.

Denn im zweiten Spiel nach seiner Rückkehr traf er zum zweiten Mal. „Diese Nacht nimmt einen sehr hohen Stellenwert ein“, sagte der 30-Jährige dem Sender „Kanal 5“.

Als „Gänsehautmoment“ beschrieb der Radiosender „DR“ Eriksens Treffer zum 3:0. Auch am Führungstor von Joakim Maehle war er durch seinen Eckstoß beteiligt. Nur beim 2:0 von Jesper Lindström hatte Eriksen seine Füße nicht im Spiel.

Nach 80 Minuten wurde er unter stehenden Ovationen ausgewechselt. Zuvor war er als Kapitän von den eigenen Fans mit Sprechchören begrüßt worden, und auch die etwa 1000 serbischen Anhänger hatten ein Banner mit der Aufschrift „Willkommen zu Hause, Eriksen“ dabei.

Die Hauptrolle machte ihm an diesem Abend niemand streitig. „Diesen Empfang zu genießen, ein Tor zu schießen und wieder zurück zu sein, das alles ruft bei mir Gänsehaut hervor“, sagte Eriksen, der nun auch einer WM-Teilnahme träumen darf. (mp/dpa)