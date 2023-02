Als Fitnesscoach mit Schnurrbart: Bayern-Star spielt im neuen „Tatort“ mit

Die Begabungen von Joshua Kimmich scheinen sich nicht nur auf den Fußballplatz zu beschränken. Der Mittelfeld-Stratege des FC Bayern besitzt offenbar auch schauspielerisches Talent. Nach gelegentlichen Werbespots bekommt er nun sogar eine echte TV-Rolle.

Im kommenden Münchener „Tatort“ wird Kimmich einen Gastauftritt als Fitnesscoach haben und dabei mit den Kommissaren Ivo Batic (Miroslav Nemec) und Franz Leitmayr (Udo Wachtveitl) vor der Kamera stehen.

Bayern-Star Kimmich spielt im neuen ARD-„Tatort“ mit

Bei den Dreharbeiten, die vom 20. April bis 20. Mai 2022 andauerten, war Kimmich einen Tag am Set zugange, teilte der Bayerische Rundfunk mit. Der 27-Jährige wird den Fitnesstrainer „Kenny“ spielen, der in dem Fitnesscenter arbeitet, in dem das Opfer trainierte. Am 12. März wird die Folge in der ARD ausgestrahlt werden.

BR-Redakteur Cornelius Conrad zeigte sich erfreut ob des Kimmich-Engagements: „Wir haben uns extrem über das generelle Interesse von Joshua Kimmich an den ,Tatort’-Produktionen gefreut und waren froh, ihm eine kleine, aber feine Rolle anbieten zu können.“

Kimmich ist nicht der erste Fußballer mit einer Gastrolle im „Tatort“: Berti Vogts spielte 1999 in der Folge „Habgier“ aus Hamburg mit. Oliver Bierhoff, Steffi Jones und Joachim Löw hatten 2011 einen kurzen Auftritt in der Folge „Im Abseits“ aus Ludwigshafen, der ehemalige DFB-Präsident Theo Zwanziger spielte eine umfangreichere Gastrolle.