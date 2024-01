Viele Wegbegleiter von Franz Beckenbauer haben sich bereits nach seinem Tod geäußert, jetzt kommt auch Ex-Bayern-Trainer Ottmar Hitzfeld zu Wort – mit einem besonderen Vorschlag. Derweil gab der Verein Details zur Gedenkfeier im Stadion bekannt.

Im Interview mit „t-online“ erzählte der 74-Jährige von seiner Zusammenarbeit mit Beckenbauer beim FC Bayern und betonte, was für ein gutes Verhältnis die zwei pflegten. „Die Nachricht hat mich sehr getroffen“, sagte Hitzfeld, „er hatte diese weltweite Strahlkraft, die überall geschätzt wird“.

Viele Vorschläge, um das Andenken des Kaisers zu wahren

Um seinen guten Freund angemessen zu würdigen, empfindet Hitzfeld Berti Vogts‘ Vorschlag, den DFB-Pokal umzubennnen, als „eine gute Lösung“. Ebenfalls die durch Karl-Heinz Rumenigge gewünschte Trauerfeier in der Allianz Arena kommentiert er als „einen würdigen Rahmen und eigentlich perfekt“.

Die eindrucksvollste Idee kommt allerdings vom Ex-Bayern-Trainer selbst: „Die Allianz Arena in Franz-Beckenbauer-Arena umzubennen, würde auch gut passen.“ Dass die Versicherung als Sponsor etwas dagegen haben könnte, räumt Hitzfeld allerdings ein.

Auch eine Statur vor dem Stadion ist eine Möglichkeit. Andere Gedenk-Aktionen stehen derweil schon fest.

Gedenkminute, Trauerflor und „Danke Franz“

Vor den Spielen in der Bundesliga am 17. Spieltag am Wochenende eine Gedenkminute geben. Zudem empfahl die DFL das „Tragen eines Trauerflors“, wie der Ligaverband am Dienstag bekannt gab. Bayern München eröffnet den Spieltag am Freitagabend (20.30 Uhr/Sat.1 und DAZN) gegen die TSG Hoffenheim.

Die Bayern-Profis um Trainer Thomas Tuchen posierten vor dem Start ihrer Trainingseinheit mit einem aktuellen FCB-Jersey mit einem „Danke Franz“-Aufdruck sowie einem Original-Trikot des Ausnahmefußballers, das er beim historischen 8:0-Sieg gegen Tennis Borussia Berlin in 1965 getragen hatte – das Bild posteten sie auf „X“ (ehemals „Twitter“).

Wie die Münchner weiter mitteilten, trugen im Anschluss Kapitän Manuel Neuer, Thomas Müller & Co. während des Trainings Trauerflor im Gedenken an den Ehrenpräsidenten des deutschen Rekordmeisters.

Training mit Trauerflor: FC Bayern-Spieler würdigen Franz Beckenbauer. ⚪️



In Erinnerung an die Klublegende Beckenbauer wird die Münchner Allianz Arena in den kommenden Tagen in den Abendstunden von 16.30 Uhr bis 23.00 Uhr mit dem Schriftzug „Danke Franz“ erstrahlen. Zum Ausklang wird die Sonderbeleuchtung auch beim Spiel gegen Hoffenheim zu sehen sein.

Beckenbauer-Gedenkfeier am 19. Januar in der Arena

Für Freitag, den 19. Januar, ab 15 Uhr ist eine große Gedenkfeier für Beckenbauer im Stadion geplant. Der FC Bayern schreibt dazu: „Der deutsche Rekordmeister lädt Freunde und Wegbegleiter aus dem nationalen wie internationalen Sport, der Kultur und Politik sowie generell alle Fans und die gesamte Fußballfamilie ein, sich in einem besonderen, emotionalen Rahmen vom unvergesslichen Kaiser zu verabschieden.“

Beckenbauer, einer der größten Fußballer der Geschichte und eine der prägendsten Figuren in der Historie des FC Bayern, war am Sonntagabend verstorben. Er wurde 78 Jahre alt. (lg/sid/dpa)