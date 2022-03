Alles offen an der Spitze: Witsel hält BVB im Titelrennen

Geht da noch was im Titelkampf? Durch den 1:0-Auswärtssieg beim FSV Mainz 05 rückt Borussia Dortmund bis auf vier Punkte an den FC Bayern heran. Der goldene Treffer des Tages fiel dabei erst Minuten vor dem Abpfiff.

Axel Witsel, der die Mannschaft als Kapitän aufs Feld führte, schob den Ball in der 87. Minute nach einer Freistoßhereingabe von Giovanni Reyna ins Netz und erlöste die Dortmunder. Vorher hatte sich der BVB gegen tapfere Mainzer lange schwer getan, erst nach einer gespielten Stunde fand die Mannschaft von Marco Rose besser hinein – und belohnte sich schließlich.

Das klappte dieses Mal auch ganz ohne eine Show von Erling Haaland. Der Norweger, der lange wegen muskulärer Probleme außen vor war, trat nach seiner Einwechslung nicht mehr gefährlich in Erscheinung. Um den 21-Jährigen ranken sich heiße Wechselgerüchte, Manchester City soll in der Pole Position für eine Sommerverpflichtung des Topstürmers sein. Zuletzt hatten auch Aussagen von BVB-Berater Matthias Sammer in Sachen Haaland-Abgang für Aufsehen gesorgt.