Ajax Amsterdam hat mit seinem Bob-Marley-Trikot in der Fußballwelt für Aufsehen gesorgt. Das Ausweichtrikot brach alle vereinsinternen Verkaufsrekorde. Doch jetzt muss Ajax das Trikot umgestalten: Es entspricht nicht den offiziellen UEFA-Vorschriften.

Die drei kleinen Vögel, die in Anlehnung an Bob Marleys Song „Three Little Birds“ das Trikot zieren, müssen nun wieder verschwinden. Der niederländische Rekordmeister teilte auf Anfrage einer Fanseite mit: „Die Europäische Fußball-Union sieht darin eine weitere Ausdrucksform neben dem Klublogo, dem Logo des Hauptsponsors und des Ärmelsponsors. Weitere Ausdrucksformen sind jedoch nicht gestattet.“

Ajax Amsterdam: UEFA verbietet Vögel auf Bob-Marley-Trikot

Im Regelwerk der UEFA heißt es: „Mannschaftsidentifikationen zur Verwendung auf der Spielkleidung können nur dann zur Genehmigung eingereicht werden, wenn diese in der einschlägigen Datenbank der UEFA-Administration geführt sind und mittels Registrierung beim Nationalverband der jeweiligen Mannschaft über einen offiziellen Status verfügen.“

Die drei Vögel müssen somit wieder vom Trikot verschwinden. Beim 2:0-Sieg im Ligaspiel gegen PEC Zwolle liefen die Ajax-Profis zum ersten Mal in ihrem überarbeiteten Bob-Marley-Jersey auf.

Bob Marleys Lied „Three Little Birds“ ist seit Jahren die inoffizielle Vereinshymne von Ajax Amsterdam. Der Song diente als Inspiration für das neue Trikot. Marleys Tochter Cedella freute sich über die Trikot-Aktion. „Ich bin mehr als gerührt, dass Ajax ‚Three Little Birds‘ zu deren Hymne gemacht hat. Geschichten wie diese erwärmen mein Herz und zeigen, wie wirkungsvoll Lieder wie ‚Three Little Birds‘ sein können. Fußball war alles für meinen Vater, und um es mit seinen Worten zu sagen: ‚Fußball ist Freiheit‘.“