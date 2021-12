Aktuell liegt der BVB in der Bundesliga im Soll und als Tabellenzweiter auf Kurs Vizemeisterschaft. Hauptverantwortlich dafür ist allerdings eher die starke Offensive um die Top-Stars Erling Haaland und Marco Reus. In puncto Defensive bewegt sich die Borussia hingegen nur im Mittelmaß der Tabelle, sogar Abstiegskandidat Arminia Bielefeld hat weniger Gegentreffer kassiert als die Dortmunder. Abhilfe könnte eine Abwehr-Kante des VfB Stuttgart leisten.

Wie die „Bild“ berichtet, steht Konstantinos Mavropanos auf der Liste möglicher Defensiv-Verstärkungen bei den Verantwortlichen des BVB für den kommenden Sommer ganz oben.

Borussia Dortmund an Konstantinos Mavropanos interessiert

Der Arsenal-Profi trat im Sommer 2020 eine zweijährige Leihe zum VfB Stuttgart an und ist dort aus der Innenverteidigung inzwischen nicht mehr wegzudenken. In dieser Spielzeit stehen bereits 15 Bundesliga-Einsätze zu Buche.

Die Stärken von Mavropanos scheinen dabei in der Tat wie auf den BVB zugeschnitten. Der Grieche gehört mit 70,2 Prozent gewonnener Duelle zu den Top-Zweikämpfern der Liga, strahlt zudem eine gewisse Torgefahr aus (vier Saisontore sind Top-Wert aller Bundesliga-Innenverteidiger). Und: Mit einem Top-Speed von über 35 km/h gehört er zu den schnellsten Defensivakteuren des deutschen Oberhauses – eine Eigenschaft, die ebenfalls perfekt zum nicht selten risikpbehafteten BVB-Spiel passt.

VfB-Trainer Matarazzo über Mavropanos: „Kämpft um sein Leben“

VfB-Coach Pellegrino Matarazzo schwärmt: „Er geht immer ans Limit und kämpft in jedem Spiel um sein Leben. Er gewinnt richtig geile Zweikämpfe. Er ist ein guter Junge und er tut der Mannschaft gut, kann sie mitreißen, denn er strahlt etwas aus.“

VfB Stuttgart: Winken 25 Millionen Euro Ablöse?

Das hat der BVB offenbar ebenfalls nicht erst in dieser Saison bemerkt. Denn nach Informationen der „Bild“ war Mavropanos schon 2018 ein Thema im Signal Iduna Park, damals entschied man sich aber für Manuel Akanji. Rund vier Jahre später könnte nun also Verpasstes nachgeholt werden. Konkurrenz gebe es jedoch aus England, unter anderem seien Newcastle und West Ham United interessiert, so das Blatt.

Erleichtern könnte den Transfer die unverändert angespannte finanzielle Lage in Stuttgart. Zwar müssten die Schwaben für einen Weiterverkauf im Sommer zunächst ihre Kaufoption über drei Millionen Euro ziehen, als mögliche Ablöse bei einem Weiterverkauf werden jedoch stolze 25 Millionen Euro ins Spiel gebracht – eine Summe, die den Deal am Ende zu einer Win-Win-Situation abrunden könnte.