Abstiegsangst in Bremen: Werder-Fans versammeln sich vorm Stadion – Polizei greift ein

Rund 1500 Fans haben vor dem Abstiegskrimi in Bremen den Werder-Mannschaftsbus empfangen und dabei teils gegen Corona-Regeln verstoßen.

Die extra verstärkten Polizeikräfte hatten vor dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am Samstag die Anhänger der Gastgeber vor solchen Verstößen gewarnt und das Einhalten von Abstandsregeln angemahnt.

Fan-Auflauf in Bremen – Polizei mahnt Einhaltung von Corona-Regeln an

Beim Auflauf in der Nähe des Weserstadions standen die Fans teils sehr eng beieinander, jubelten dem Teambus bei der Anfahrt zu und zündeten Pyrotechnik. Die meisten trugen Masken, einige waren aber auch ohne Mund-Nasen-Schutz gekommen.

Für Werder mit Interimstrainer Thomas Schaaf geht es am letzten Spieltag noch um den Klassenverbleib. Als Drittletzter droht den Bremern noch der Absturz auf einen direkten Abstiegsplatz oder wie in der Vorsaison der Gang in die Relegation. (mp/dpa)