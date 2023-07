Abschied aus Paris? Neymar spricht über seine Zukunft

Trotz Gerüchten über einen Abgang geht der brasilianische Superstar Neymar von einem Verbleib bei Paris St. Germain aus. „Bis jetzt hat niemand etwas zu mir gesagt“, erklärte der Angreifer in einem Youtube-Interview mit dem brasilianischen Sportjournalisten Casimiro Miguel bezüglich eines möglichen Abschieds vom französischen Meister und betonte: „Ich habe einen Vertrag mit Paris St. Germain.“

Er sei „gelassen, auch wenn es nicht viel Liebe zwischen den Fans und dem Spieler gibt. Ich werde da sein“, sagte Neymar in dem Interview, das bereits am 22. Juni aufgezeichnet worden war und am Mittwoch (Ortszeit) ausgestrahlt wurde, und fügte lachend hinzu: „Mit oder ohne Liebe.“

Über die Zukunft des 31-jährigen war zuletzt aufgrund wiederholter Verletzungen und der Umstrukturierung der Pariser Mannschaft unter dem neuen Trainer Luis Enrique viel spekuliert worden. Seit Februar hatte er wegen einer Knöchelverletzung nicht mehr für PSG gespielt, in der vergangenen Woche war Neymar wieder ins Training eingestiegen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach Aussage über Neymar: DFB-Spielerin erntet Shitstorm – und bleibt cool

Gleichzeitig erklärte Neymar, weiter für die brasilianische Nationalmannschaft auflaufen zu wollen. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM gegen Kroatien hatte er Zweifel an einer Zukunft in der Selecao aufkommen lassen. „Ich habe noch einmal darüber nachgedacht“, sagte Neymar, und er habe „große Lust“, mit Brasilien den ersten Weltmeistertitel seit 2002 zu gewinnen. (sid/mg)